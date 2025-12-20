شهرستان شاهرود دارنده بیشترین رکورد بارش باران و برف شهرستان شاهرود دارنده بیشترین رکورد بارش باران و برف

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، در دو روز گذشته در اکثر مناطق استان سمنان باران و در قلعه بالا ، شاهرود ، بیارجمند ، شهمیرزاد ، باغستان ، تاش ، نگارمن ، طزره ، دیزج ، دلبر ، چاشم و ده صوفیان برف باریده است .

بیشترین میزان بارش برف در این مدت در قلعه بالا با ۶ سانتیمتر و بیشترین میزان بارش باران در رضا آباد با ۱۸.۵ میلیمتر ثبت شده است.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان سمنان فعالیت سامانه بارشی در این استان تا دوشنبه ادامه دارد