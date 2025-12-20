به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، جانشین رئیس پلیس راه استان گفت: تمامی جاده‌ها در استان باز است، اما برخی محور‌ها به دلیل شرایط جوی لغزنده هستند.

سرهنگ شاهزهی افزود: در محور‌های کوهستانی و مرتفع، بارش‌های خفیف باران و مه غلیظ گزارش شده است که رانندگان باید احتیاط بیشتری کنند.

وی گفت: محور فرعی آرین‌شهر به سمت منصورآباد و ابتدای محور روستایی الغورات به دلیل یخ‌زدگی، تردد با کندی صورت می‌گیرد.

جانشین رئیس پلیس راه استان همچنین در دو محور فردوس - گناباد و کریمو - مصعبی، ریزش برف نیز گزارش شده است که رانندگان باید از تجهیزات ایمنی مناسب استفاده کنند.