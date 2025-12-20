چشم انتظاری بیماران دیابتی در کردستان برای انسولین
کمبود انسولین در داروخانههای کردستان، بیماران دیابتی را با بحران جدی مواجه کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، دیابت یکی از شایعترین بیماریهای مزمن در کشور است و انسولین، برای هزاران بیمار نه یک داروی انتخابی، بلکه شرط زندهماندن محسوب میشود. هرگونه اختلال در تأمین این دارو، مستقیماً سلامت و جان بیماران را تهدید میکند.
انسولین لوومیر بهعنوان یکی از انسولینهای پرمصرف و مؤثر در کنترل قند خون، برای بسیاری از بیماران دیابتی جایگزین سادهای ندارد و تغییر ناگهانی آن میتواند عوارض جدی بهدنبال داشته باشد.
استان کردستان با پراکندگی جمعیت و محدودیت دسترسی در برخی مناطق، بیش از بسیاری از استانها به توزیع منظم و شفاف داروهای حیاتی نیاز دارد. هر اختلالی در این زنجیره، فشار مضاعفی بر بیماران و خانوادهها وارد میکند.
شهر سنندج بهعنوان مرکز درمانی استان، مقصد اصلی بیماران دیابتی از شهرها و روستاهای اطراف است؛ اما گزارشها نشان میدهد حتی در داروخانههای این شهر نیز انسولین لوومیر یا نیست و یا بهسختی پیدا میشود، اما در بازار آزاد با قیمتهای نجومی، به وفور وجود دارد.
نایابی این دارو، تنها یک کمبود دارویی نیست؛ بلکه نشانهای از ضعف در مدیریت، توزیع و عدم پاسخگویی شفاف نهادهای مسئول است که پیامدهای آن مستقیماً بر دوش بیماران افتاده است.
دانشگاه علوم پزشکی کردستان و نهادهای مسئول باید بهصورت شفاف اعلام کنند علت کمبود انسولین لوومیر چیست، چه زمانی این دارو بهطور پایدار تأمین میشود و با بازار آزاد و فروش غیررسمی آن چه برخوردی صورت گرفته است.