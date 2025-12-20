به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز، سیروس عاشوری رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز گفت: این نشست با حضور نمایندگان ۳۱ استان کشور برگزار شد و فرصتی فراهم آورد تا چالش‌ها، تجربیات و روند‌های رسیدگی به پرونده‌های مهندسی در سطح ملی بررسی شود.

وی افزود: هدف از این گردهمایی، ارتقای ایمنی ساختمان‌ها، هماهنگی بیشتر میان استان‌ها و کاهش بار کاری شورای انتظامی در سراسر کشور است. حضور نمایندگان استان‌های مختلف باعث می‌شود تصمیمات نهایی با نگاه جامع‌تری اتخاذ شود و وحدت رویه در رسیدگی به پرونده‌ها تقویت گردد.