نشست ملی روسا و حقوقدانان شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برای نخستین بار به میزبانی استان البرز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز، سیروس عاشوری رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز گفت: این نشست با حضور نمایندگان ۳۱ استان کشور برگزار شد و فرصتی فراهم آورد تا چالشها، تجربیات و روندهای رسیدگی به پروندههای مهندسی در سطح ملی بررسی شود.
وی افزود: هدف از این گردهمایی، ارتقای ایمنی ساختمانها، هماهنگی بیشتر میان استانها و کاهش بار کاری شورای انتظامی در سراسر کشور است. حضور نمایندگان استانهای مختلف باعث میشود تصمیمات نهایی با نگاه جامعتری اتخاذ شود و وحدت رویه در رسیدگی به پروندهها تقویت گردد.