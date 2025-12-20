اجلاس کشوری مسؤولان کانون‌های بسیج اساتید دانشگاه فرهنگیان با صدور بیانیه‌ای، بر نقش راهبردی این دانشگاه در تربیت معلم طراز انقلاب اسلامی، تقویت جهاد علمی و تربیتی و حرکت در مسیر دانشگاه تمدن‌ساز تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ اجلاس کشوری مسؤولان کانون‌های بسیج اساتید دانشگاه فرهنگیان آذرماه ۱۴۰۴ و هم‌زمان با ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، با حضور جمعی از مسؤولان کشوری و لشکری و استادان متعهد و انقلابی، در جوار بارگاه منور حضرت امام رضا (ع) در مشهد مقدس برگزار شد. متن بیانیه پایانی این اجلاس که با محوریت «بسیج علمی، جهاد تربیتی و دانشگاه تمدن‌ساز» صادر شد به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

«اِن تَنصُرُوا اللهَ یَنصُرکُم وَ یُثَبِّت اَقدامَکُم»

سپاس بیکران خداوند متعال را که به فضل و عنایت خویش، توفیق برگزاری اجلاس کشوری مسؤولان کانون‌های بسیج اساتید دانشگاه فرهنگیان را در آستانه چهل‌وهفتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، در جوار مضجع نورانی حضرت ثامن‌الحجج، امام رضا (علیه‌السلام) با حضور مسؤولان محترم کشوری و لشکری و جمعی از استادان متعهد و انقلابی فراهم آورد؛ اجلاسی که با محوریت بسیج علمی، جهاد تربیتی و دانشگاه تمدن‌ساز برگزار گردید.

با اتکاء به مبانی انقلاب اسلامی و رسالت خطیر خود، موارد زیر را به‌عنوان مواضع راهبردی و اصولی خود اعلام می‌نماید:

مواضع و تأکیدات

۱. قدردانی خالصانه از عنایات، هدایت‌ها و حمایت‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدّظلّه‌العالی) نسبت به دانشگاه فرهنگیان و جایگاه بی‌بدیل آن در تربیت معلم طراز انقلاب اسلامی و پیشبرد اهداف کلان نظام تعلیم و تربیت کشور.

۲. گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای والامقام انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای عزیز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و شهدای عرصه‌های علمی و مقاومت، و یادآوری نقش بی‌بدیل فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت در تقویت اقتدار ملی، انسجام اجتماعی و استمرار حرکت تمدنی انقلاب اسلامی.

۳. ضرورت حضور فعال، انقلابی و جهادی بسیج اساتید دانشگاه فرهنگیان در ایفای نقش مؤثر، مسأله‌محور و میدانی در ارتقای نظام حکمرانی تعلیم و تربیت و کمک به حل مسائل بنیادین این دانشگاه راهبردی.

۴. ارتقای جایگاه دانشگاه فرهنگیان و شتاب‌بخشی به رشد و تعالی برنامه‌های تحولی آن، با رویکرد دانشگاه تمدن‌ساز و در چارچوب نقشه راه تربیتی، فرهنگی و اجتماعی گام دوم انقلاب اسلامی.

۵. پیوند عمیق، راهبردی و تمدن‌ساز دین و دانش و تقویت گفتمان وحدت حوزه و دانشگاه به‌عنوان یکی از ارکان اساسی تحقق دانشگاه تمدن‌ساز و پیشران شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی.

۶. تلاش جهادی، مسؤولانه و مستمر در عرصه جهاد علمی، جهاد تربیتی و جهاد تبیین، به‌منظور عملیاتی‌سازی رهنمود‌های امامین انقلاب اسلامی و اسناد بالادستی نظام تعلیم و تربیت، به‌ویژه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، با رویکرد اثرگذار، مسأله‌محور و مبتنی بر اقتضائات میدانی.

۷. حفظ، تعمیق و پاسداری از اتحاد ملی و انسجام اجتماعی به‌عنوان سرمایه راهبردی نظام اسلامی، با الهام از فرمان حکیمانه مقام معظم رهبری (مدّظلّه‌العالی): «این اتحاد مقدّس، این اجتماع عظیم، این سپر پولادین از دل‌های مردم و اراده‌های مردم، نباید خدشه‌دار شود. امروز بحمداللّه اتحاد وجود دارد؛ این اتحاد را مردم حفظ کنند.»

بسیج اساتید دانشگاه فرهنگیان کشور، در پایان، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های بلند حضرت امام خمینی (ره)، انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر و بیعت مجدد با ولیّ امر مسلمین جهان، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدّظلّه‌العالی)، با درک عمیق نقش تاریخی و مسؤولیت خطیر خود در گام دوم انقلاب اسلامی، اعلام می‌دارد:

با عزم راسخ، رسالت تاریخی خود در تحقق اهداف انقلاب اسلامی و دانشگاه تمدن‌ساز را پیگیری و تدبیر خواهد کرد.