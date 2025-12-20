به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، علی سروش، با بیان اینکه راه‌اندازی و گسترش خدمت «تله‌استروک» طی یک‌سال گذشته، گامی اساسی و اثربخش در ارتقای کیفیت خدمات درمانی بوده است، اظهار کرد: این خدمت نوین با ایجاد امکان ارزیابی سریع و تخصصی بیماران سکته مغزی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در بازه طلایی درمان، شرایط لازم برای تزریق به‌موقع داروی ترومبولیتیک آلتیپلاز را فراهم کرده و نقش مهمی در پیشگیری از بروز عوارض شدید، ناتوانی‌های دائمی و پیامد‌های جبران‌ناپذیر داشته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افزود: طی یک‌سال گذشته، ۳۴ مورد تله‌استروک موفق در مراکز درمانی استان انجام شده که این اقدامات سهم قابل توجهی در نجات جان بیماران و بازگشت سریع‌تر آنان به زندگی عادی داشته است. این موفقیت‌ها نشان‌دهنده هماهنگی مطلوب میان مراکز درمانی شهرستان‌ها، متخصصان دانشگاهی و بهره‌گیری صحیح از فناوری‌های نوین پزشکی است.

سروش همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه درمان سکته‌های حاد قلبی، گفت: استفاده از داروی «رتپلاز» به‌عنوان یکی از روش‌های مؤثر درمانی، تأثیر چشمگیری در کاهش مرگ‌ومیر بیماران قلبی داشته است. در همین بازه زمانی، ۳۴۵ مورد تزریق موفق این دارو، عمدتاً در بیمارستان‌های شهرستان‌های استان انجام شده که در بسیاری از موارد منجر به نجات جان بیماران در شرایط بحرانی شده است.

وی خاطرنشان کرد: پس از انجام اقدامات درمانی اولیه و تثبیت وضعیت بیماران قلبی، این افراد برای ادامه روند درمان و انجام اقدامات تکمیلی از جمله آنژیوپلاستی، به بیمارستان امام علی (ع) کرمانشاه اعزام شده‌اند تا چرخه درمان به‌صورت کامل، استاندارد و اصولی ادامه یابد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تأکید کرد: توسعه خدمات تخصصی و پیشرفته درمانی، ضمن افزایش دسترسی عادلانه بیماران در سراسر استان به درمان‌های حیاتی، بیانگر ارتقای سطح کیفی خدمات سلامت، تقویت شبکه درمانی استان و ایجاد امید و اطمینان در میان مردم است؛ اقدامی که نقش بسزایی در نجات جان بیماران و کاهش عوارض ناشی از سکته‌های قلبی و مغزی ایفا می‌کند.