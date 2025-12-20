مرحله سوم فصل ۲۶-۲۰۲۵ جام جهانی بیاتلون (اسکی و تیراندازی) در آنِسی فرانسه آغاز شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج ششمین مسابقه فصل در ماده ۱۰ کیلومتر سرعت به این شرح است:

- انفرادی:

۱- وِتله سیاستاد از نروژ ۲۵:۰۰:۰۶ دقیقه - بدون خطا در تیراندازی

۲- یوهانس داله اسکیودال ۳:۰۵ ثانیه اختلاف - ۲ خطا

۳- امیلین ژاکلین از فرانسه ۵ ثانیه اختلاف - یک خطا

- در رده بندی کلی مواد سرعت پس از سومین مرحله از ۷ مرحله فصل، یوهان اولاف بوتن از نروژ با ۲۰۰ امتیاز صدرنشین ماند و وتله سیاستاد از نروژ با ۱۷۲ و اریک پروت از فرانسه با ۱۴۶ امتیاز دوم و سوم هستند.

رده بندی سایر مواد انفرادی به این شرح است:

- در رده بندی کلی مواد تعقیبی پس از دومین مرحله از ۷ مرحله فصل، اریک پروت از فرانسه با ۱۴۰ امتیاز در صدر قرار گرفت و توماسو جاکومل از ایتالیا با ۱۳۰ و یوهان اولاف بوتن از نروژ با ۱۳۰ امتیاز دوم و سوم هستند.

- در رده بندی کلی مواد انفرادی پس از اولین مرحله از ۳ مرحله فصل یوهان اولاف بوتن از نروژ با ۹۰، مارتین اولدال از نروژ با ۷۵ و سباستین ساموئلسون از سوئد با ۶۵ امتیاز اول تا سوم هستند.

- در رده بندی کلی جام جهانی پس از ششمین مرحله از ۲۱ مرحله فصل، یوهان اولاف بوتن از نروژ با ۴۲۰ در صدر است و اریک پروت از فرانسه با ۳۱۷ امتیاز دوم و توماسو جاکومل از ایتالیا با ۳۱۵ امتیاز سوم هستند.

- تیمی:

- در رده بندی بخش امدادی پس از دومین مرحله از ۵ مرحله فصل تیم‌های نروژ با ۱۸۰، فرانسه با ۱۵۰ و سوئد با ۱۳۰ امتیاز در رده‌های اول تا سوم جای دارند.