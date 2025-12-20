به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای جنوب استان کرمان گفت: تردد بدون زنجیرچرخ در محور جیرفت–ساردوئیه امکان‌پذیر نیست.

نعمت الله حسین زاده، با اشاره به حضور فعال راهداران و اجرای مستمر عملیات راهداری زمستانی در محور جیرفت به ساردوئیه اظهار داشت: بارش برف به لطف خدا همچنان در این محور ادامه دارد و راهداران به‌صورت بی‌وقفه در حال برف‌روبی و نمک‌پاشی هستند.

وی با تأکید بر شدت بارش برف در این محور افزود: تردد خودرو‌ها بدون استفاده از زنجیرچرخ در محور جیرفت–ساردوئیه مقدور نیست.