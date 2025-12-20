رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر همدان بر ضرورت نصب تابلو‌های راهنمای محلات و حفظ هویت تاریخی شهر تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، علی رضایی در جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی گفت: نامگذاری معابر و نصب تابلو‌های محلات، تقویت‌کننده هویت و تعلق‌خاطر شهروندان است.

وی با اشاره به بررسی طرح‌های مرتبط با ساماندهی نامگذاری معابر و برنامه‌های بودجه‌ای سال ۱۴۰۵، با اشاره به سالروز شهادت آیت الله مفتح، افزود: این روز با عنوان وحدت حوزه و دانشگاه نامگذاری شده است امید است این دو نهاد علمی در راستای آرمان‌های نظام و انقلاب اسلامی حرکت کنند.

رضایی در ادامه با بیان اینکه نامگذاری معابر و محلات از وظایف اساسی مدیریت شهری است، افزود: اگرچه این کار انجام شده، اما در برخی موارد کمبود تابلو‌های راهنما محلات مشاهده می‌شود، می‌توان گفت نصب این تابلو‌ها در تقویت تعلق‌خاطر ساکنان و مشارکت آنان در نگهداری و توسعه محله بسیار دارای اهمیت است.

وی با تاکید بر اینکه نامگذاری‌ها باید با هویت محلات سنخیت داشته باشند، اضافه کرد: لازم است در نقاط فاقد تابلو، نسبت به نصب آنها اقدام فوری صورت گیرد؛ چرا که بی‌توجهی به این امر، به حذف هویت تاریخی منجر خواهد شد.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان با اشاره به چالش‌های ناشی از جهانی‌شدن زندگی مردم، بیان کرد: جهانی‌شدن هویت محلات را تضعیف می‌کند. ما باید از داشته‌های تاریخی خود حفاظت و فرهنگ و هویت خویش را تقویت کنیم.