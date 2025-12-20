به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ حسام ثابتی مدیر اداره توزیع برق آبادان گفت: در راستای اجرای طرح سراسری ساماندهی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز برق، تاکنون بیش از ۴۰۰ انشعاب غیرمجاز در سطح شهرستان آبادان شناسایی و جمع‌آوری شده است.

او با تاکید بر ادامه‌دار بودن این طرح، افزود: استفاده از برق غیرمجاز علاوه بر خسارات مالی و فنی، موجب افت ولتاژ، افزایش تلفات شبکه، آسیب به تجهیزات برقی مشترکان و ایجاد خطرات ایمنی از جمله آتش‌سوزی و برق‌گرفتگی می‌شود.

مدیر اداره توزیع برق آبادان ادامه داد: به تمامی افرادی که هنوز از برق غیرمجاز استفاده می‌کنند هشدار داده می‌شود هرچه سریع‌تر جهت دریافت اشتراک قانونی و نصب کنتور به ادارات توزیع برق شهرستان مراجعه کنند در غیر این صورت، با متخلفان طبق مقررات برخورد قانونی خواهد شد.