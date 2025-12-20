به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،حسن رنگرز در گفت‌و‌گو با روابط عمومی فدراسیون کشتی با بیان این مطلب افزود: سال چهارم رقابت‌های قهرمانی کشور را بعنوان مرحله اول چرخه انتخابی تیم ملی پشت سر گذاشتیم. رقابت‌های بسیار خوبی را با حضور جوانان شایسته و حضور چهره‌ها و پدیده‌ها شاهد بودیم.

وی افزود: این چرخه شفاف و عادلانه پوشیدن پیراهن تیم ملی و اینکه کشتی گیران می‌دانند برای رسیدن به دوبنده تیم ملی چه گام‌هایی را بردارند و از چه فیلتر‌هایی عبور کنند طبیعتا شرایط را برای پشتوانه سازی در کشتی فرنگی به طور مشخص باز گذاشته است.

رنگرز در مورد غیبت برخی از کشتی گیران در این مسابقات تصریح کرد: در صورتی که غایبین مستندات لازم را که مورد تأیید کمیته پزشکی فدراسیون قرار بگیرد ارائه دهند، به نوعی از این امکان بهره‌مند می‌شوند که در مورد آن‌ها بازنگری شود.

وی با تقدیر ویژه از پیگیری‌های فدراسیون کشتی به جهت برگزاری مسابقات قهرمانی کشور اظهار داشت: از میزبانی شایسته استان خوزستان، تلاش‌های اداره کل ورزش و هیئت کشتی استان خوزستان در برپایی مطلوب این مسابقات تشکر می‌کنم.

رنگرز ادامه داد: البته مجموعه عزیزانمان در شرکت ملی نفت و وزارت نفت انصافا همراهی ویژه‌ای داشتند سالن و محل اسکان و امکانات بسیار خوبی برای ما تدارک دیدند. کما اینکه قرار شد مسابقات قهرمانی کشور جوانان نیز قرار در همین مکان برگزار بشود.

وی گفت: اولین اردوی ما جهت حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا از ۱ لغایت ۹ دی ماه با حضور قهرمانان برگزار و دوره انتقال را با برنامه‌ای که دکتر میرزایی خواهند داد، پشت سر می‌گذارند. یک مجموعه‌ای از تست ها، آزمون‌ها و آزمایش‌ها مدنظر ما است که در این اردو گرفته خواهد شد.

رنگرز افزود: با هماهنگی بعمل آمده با هیئت کشتی استان ها، آقایان بابک ولی محمدی از استان خوزستان و محمدعلی چمیانی از استان فارس نیز هم به جمع کادر فنی اضافه خواهند شد.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی تصریح کرد: با مساعدت فدراسیون جوانان شایسته‌ای که زیر ۲۳ سال سن دارند در راستای تمرینات تیم ملی امید و با توجه به اینکه رقابت‌های جهانی سال ۲۰۲۶ در کشور آمریکا برگزار خواهد شد راهی تورنمنت مطرح وهبی امره ترکیه که از عیار بالایی برخوردار است خواهند شد و جوانان شایسته‌ای که داعیه پوشیدن پیراهن تیم ملی را دارند می‌توانند به نوعی شایستگی خود را در مرحله دوم که ارزیابی بیرونی است نشان دهند.

رنگرز افزود: نفرات اول هم طبیعتا در ادامه چرخه انتخابی تیم ملی به رقابت‌های رنکینگ کرواسی اعزام خواهند شد و انشاء اله بتوانند مزد زحمات خود را بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: حضور در تورنمنت رنکینگ آلبانی را نیز در دستور کار داریم، که انشاء اله با همکاری فدراسیون یک تیم هم به آن رقابت‌ها اعزام خواهد شد.