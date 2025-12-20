پخش زنده
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری گفت: بهدنبال بارش برف اخیر، بناهای تاریخی این استان پایش شد و این بارش، به بناهای تاریخی استان آسیبی وارد نکرد.
بهگزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا جیلان گفت: پس از بارش برف اخیر، کارشناسان میراثفرهنگی چهارمحال و بختیاری بناهای تاریخی استان را بهصورت میدانی بازدید و پایش کردند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: خوشبختانه بارش برف اخیر به هیچکدام از بناهای تاریخی این استان خسارتی وارد نکرده است.
جیلان گفت : حفاظت از بناهای تاریخی چهارمحال و بختیاری از مهمترین اولویتهای ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بهشمار میرود.