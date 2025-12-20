پخش زنده
امروز: -
هاشم جهانگیر، عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند به عنوان پژوهشگر جوان برگزیده کشور معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، جشنواره تجلیل از پژوهشگران، فناوران و نوآوران کشور با حضور دکتر سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و جمعی از مسئولان و دانشگاهیان کشور در مرکز همایشهای بینالمللی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد.
در این جشنواره ملی از هاشم جهانگیر، عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند بهعنوان پژوهشگر جوان برگزیده کشور در گروه فنی و مهندسی قدردانی شد.
هاشم جهانگیر، دارنده مدرک دکتری مهندسی عمران ـ سازه، از اعضای هیأت علمی جوان و اثرگذار دانشگاه بیرجند است که پیش از این نیز با کسب عناوینی همچون «استاد نمونه دانشگاه بیرجند» در دو دوره و «سرآمد پژوهشی دانشگاه بیرجند» در سه سال متوالی، جایگاه علمی خود را در سطح دانشگاه و کشور تثبیت کرده است.
سردبیری کتاب در انتشارات بینالمللی اشپرینگر و مسئولیت گروه پژوهشی «فناوریهای نوین در مهندسی عمران» از دیگر سوابق علمی و پژوهشی این عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند به شمار میرود؛ فعالیتهایی که نقش مؤثری در ارتقای مرجعیت علمی دانشگاه و حضور آن در عرصههای ملی و بینالمللی داشته است.
این موفقیت ملی، در کنار فعالیتهای علمی، پژوهشی و فرهنگی اساتید دانشگاه بیرجند، نشاندهنده ظرفیت بالای علمی این دانشگاه و نقشآفرینی مسئولانه اعضای هیأت علمی آن در پاسخ به نیازهای علمی کشور است.