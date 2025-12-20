پخش زنده
روشا اکبری، شطرنجباز آیندهدار خراسان رضوی در رقابتهای بلیتس قهرمانی ردههای سنی جهان افتخار آفرینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، روشا اکبری، شطرنجباز آیندهدار استان خراسان رضوی، با عملکردی درخشان در رقابتهای بلیتس قهرمانی ردههای سنی جهان، به عنوان یکی از بختهای اصلی کسب عنوان قهرمانی در رده سنی زیر ۱۵ سال معرفی شد.
رقابتهای بلیتس قهرمانی ردههای سنی جهان که به مدت دو روز در شهر آنتالیا ترکیه در حال برگزاری است، با حضور برترین شطرنجبازان نوجوان و جوان از کشورهای مختلف دنبال میشود.
در این مسابقات، روشا اکبری در رده سنی زیر ۱۵ سال، با نمایشی تحسینبرانگیز در پنج دیدار نخست بخش بلیتس، موفق به کسب ۴.۵ امتیاز از ۵ بازی شد و در پایان روز نخست، صدرنشین جدول این رده سنی قرار گرفت تا به عنوان یکی از جدیترین مدعیان قهرمانی شناخته شود.