استاندار قزوین در جلسه شورای راهبردی هوش مصنوعی بر ضرورت تشکیل فوری کارگروه اجرایی تأکید کرد و گفت: این کارگروه باید اهداف و راهبرد‌های کاربرد هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف مشخص کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد نوذری با اشاره به اهمیت راهبردی فناوری هوش مصنوعی گفت: هوش مصنوعی موضوعی اساسی و حیاتی است که اگر از آن غافل شویم، از دنیا بسیار عقب خواهیم ماند و حتی مقام معظم رهبری نیز با تأکید بر این موضوع، بر تشکیل این کارگروه اصرار داشتند.

وی از عملکرد دانشگاه‌های استان در حوزه هوش مصنوعی گلایه کرد.

استاندار با تأکید بر فوریت زمان، خطاب به مدیرکل ارتباطات استان، و دیگر مسئولان گفت: ظرف دو سه روز آینده، باید اعضای این کارگروه معرفی شوند و نماینده استانداری هم در این جلسات حضور خواهد داشت.

وی همچنین بر نظارت هوشمندانه و مستمر بر جلسات تخصصی هوش مصنوعی تأکید و تصریح کرد: اقدامات عملی مؤثر باید شکل گیرد، نه صرفاً برگزاری جلسه‌ای که تا سه ماه دیگر هیچ گزارش عملیاتی نداشته باشد. هر دستگاه باید یک کارشناس مسئول حوزه هوش مصنوعی تعیین کند.

نوذری در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های اجرایی استان افزود: این کارگروه باید ماهانه جلسه داشته باشد و دقیقاً مشخص کند در حوزه‌های مختلف مانند صنعت و کشاورزی چه اهدافی داریم و چه راهبرد‌هایی باید دنبال شود.

وی بر محوریت بخش خصوصی در این کارگروه تأکید و خاطرنشان کرد:فعالیت‌ها باید بیشتر حول محور بخش خصوصی باشد و این روند باید ظرف چند روز آینده عملیاتی شود.

نوذری دستور داد تا شرح وظایف اعضای شورای راهبردی هوش مصنوعی به سرعت مشخص و ابلاغ شود و باید دقیقاً مشخص شود که هر دستگاه چه وظیفه‌ای دارد.

معاون اقتصادی استاندار هم با تأکید بر ضرورت به‌کارگیری هوش مصنوعی برای ارتقای جایگاه اقتصادی استان، خواستار تسریع در تدوین و تصویب پروژه راهبردی هوش مصنوعی استان شد.

محمدرضا صفی‌خانی با اشاره به تجربه موفق استان یزد در تصویب پروژه‌های تحقیقاتی در این حوزه، گفت: استان یزد با حضور در شورای پژوهش، پروژه تحقیقاتی قوی‌ای را مصوب کرده و آن را به چهار دانشگاه برای اجرا سپرده است. ما دیگر فرصتی برای تأخیر نداریم.

وی از حاضرین در جلسه درخواست کرد: در این هفته، پروپوزال مرتبط در شورای پژوهشی استان تصویب شود تا دانشگاه‌های استان بتوانند کار را سریع‌تر آغاز کنند.

معاون اقتصادی استاندار افزود: در این پروژه، راهبردها، کارکردها، وظایف و تکالیف تمام دستگاه‌های اقتصادی و غیراقتصادی استان در حوزه هوش مصنوعی مشخص و سپس برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

پیشرفت پروژه‌های دولت هوشمند در قزوین؛ سه خدمت کلیدی در دست پیوند

حجت امینی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قزوین، از پیگیری اجرای سه خدمت اصلی دولت هوشمند در سطح استان خبر داد.

وی اعلام کرد: خدمات دانشگاهی، شهرداری و بیمارستانی به عنوان محور‌های اصلی، در قالب خدمات محلی در پلتفرم ملی دولت هوشمند در حال اتصال و یکپارچه‌سازی هستند.

امینی با اشاره به پیگیری‌های فشرده یک سال گذشته در این زمینه، افزود: مکاتبات فنی و تخصصی لازم با تمام دستگاه‌های مربوطه از جمله دانشگاه‌ها، شهرداری‌ها و بیمارستان‌های استان انجام شده است.

وی هدف نهایی این طرح را اتصال همه دانشگاه‌ها، شهرداری‌ها و بیمارستان‌های استان به پنجره واحد خدمات الکترونیک عنوان کرد تا مردم بتوانند به سادگی و به صورت متمرکز از سرویس‌های این دستگاه‌ها بهره‌مند شوند.

مدیرکل ارتباطات استان در عین حال به وضعیت فعلی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، از میان دانشگاه‌های استان، تنها خدمات دانشگاه بین المللی امام خمینی و مؤسسه کار در بخش خدمات محلی نمایش داده می‌شود و مابقی دانشگاه‌ها هنوز به این سامانه متصل نشده‌اند.



در پایان مراسم از ۴ دانش آموز برگزیده و فعال در حوزه هوش مصنوعی تجلیل شد.