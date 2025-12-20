پخش زنده
استاندار کرمانشاه گفت: گزارشهای دقیق، علمی و بهموقع هواشناسی نهتنها مبنای تصمیمگیری مدیران است، بلکه نقش مستقیم در پیشگیری از حوادث، کاهش خسارتها و حفظ جان مردم دارد و باید بهعنوان نخستین گزارش روی میز مدیران، بهویژه در فصول پاییز و زمستان، قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، استاندار کرمانشاه در ادامه رویکرد مدیریت میدانی و نظارت مستقیم بر عملکرد دستگاههای اجرایی، در بیست و پنجمین بازدید از ادارات استان صبح شنبه با حضور در ادارهکل هواشناسی، از نزدیک در جریان روند فعالیتها، ظرفیتها، چالشها و نحوه پایش و پیشبینی وضعیت جوی استان قرار گرفت.
دکتر منوچهر حبیبی گفت : هواشناسی مسئولیت بسیار سنگین و حساسی بر عهده دارد و پیشبینی وضعیت جوی و تحلیل پدیدههای اقلیمی، کاری تخصصی، علمی و تصمیمساز است که آثار آن در تمامی بخشهای استان نمایان میشود.
استاندار کرمانشاه ادامه داد: نقش هواشناسی در پیشگیری از حوادث طبیعی، ایجاد آمادگی دستگاهها و مدیریت بحران، نقشی انکارناپذیر است. هرچه گزارشها دقیقتر، جدیتر و علمیتر باشد، فرآیند پیشگیری و آمادگی سریعتر انجام میشود و خسارتهای انسانی و مالی به حداقل میرسد.
دکتر حبیبی با اشاره به برخی حوادث اخیر در کشور تصریح کرد: در بسیاری از موارد، تصمیمگیریهای مهم و حتی پرهزینه در سطوح عالی مدیریتی بر پایه گزارشهای هواشناسی انجام میشود و گاهی یک گزارش دقیق میتواند از خسارتهای میلیاردی جلوگیری کند. از این منظر، هواشناسی یک دستگاه کاملاً زیرساختی برای همه بخشهاست.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه ممکن است اهمیت این نقش در شرایط عادی کمتر دیده شود، اما هنگام وقوع حوادث، جایگاه واقعی هواشناسی برای همه روشن میشود و امروز مردم برنامه سفرهای خود را بر اساس گزارشهای هواشناسی تنظیم میکنند که این موضوع بیانگر افزایش اعتماد عمومی است.
استاندار کرمانشاه با اشاره به اعتماد بالای مردم به گزارشهای هواشناسی گفت: بر اساس آمار ارائهشده، بخش عمدهای از مردم به این گزارشها اعتماد دارند که نقش صداوسیما و رسانهها در انتقال بهموقع و دقیق اطلاعات بسیار مؤثر بوده و باید ارتباط میان مجموعه هواشناسی و رسانهها، ارتباطی نزدیک و مستمر باشد.
وی افزود: هواشناسی تنها هشداردهنده حوادث نیست، بلکه نویددهنده آب، برکت و حیات نیز هست و گزارشهای بارندگی امید و امکان برنامهریزی را برای کشاورزان، عشایر و فعالان اقتصادی فراهم میکند و این امر اهمیت دقت در تحلیلها و انتقال درست اطلاعات را دوچندان میکند.
دکتر حبیبی با تأکید بر اهمیت هواشناسی در بخش کشاورزی اظهار کرد: کشاورزی یکی از حوزههایی است که بیشترین وابستگی را به دادههای هواشناسی دارد و لازم است گزارشها بهصورت هدفمند، کاربردی و قابل فهم در اختیار بهرهبرداران قرار گیرد.
وی ادامه داد: ارتباط مستمر هواشناسی با دستگاههایی نظیر جهاد کشاورزی، آب منطقهای، فرودگاهها، شهرداریها و بهویژه ادارهکل مدیریت بحران ضروری است و علاوه بر گزارشها، ارائه تحلیل و تفسیر تخصصی نیز برای تصمیمگیری مدیران اهمیت بالایی دارد.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت هشدارهای پیشدستانه گفت: هشدارها باید بهموقع و حداقل ۲۴ تا ۴۸ ساعت پیش از وقوع پدیدههای مخاطرهآمیز صادر شود تا دستگاهها آمادگی لازم را داشته باشند. این اقدام حتی اگر هزینههایی به همراه داشته باشد، از خسارتها و تلفات انسانی جلوگیری میکند.
وی با اشاره به محدودیتهای اعتباری تصریح کرد: هرچند مشکلات مالی در همه بخشها وجود دارد، اما در حوزه هواشناسی، بهروز بودن تجهیزات و سامانهها یک ضرورت است و پیگیری نوسازی تجهیزات از طریق سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، ستاد مدیریت بحران و سازمان هواشناسی کشور در دستور کار قرار دارد.