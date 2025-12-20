پخش زنده
هفته نهم لیگ برتر هندبال مردان امروز با برگزاری سه دیدار آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاههای کشور امروز (شنبه ۲۹ آذرماه) با برگزاری سه دیدار وارد هفته نهم میشود.
در نخستین دیدار هفته، پرواز هوانیروز و سایپا تهران شهرآورد پایتخت را برگزار میکنند. سایپا که هفته گذشته نخستین شکست فصل خود را مقابل استقلال کازرون تجربه کرد، درپی جبران و کسب دو امتیاز این دیدار مقابل تیمی است که شرایط چندان مطلوبی در جدول ندارد و چهار شکست متوالی را پشت سر گذاشته است.
در گچساران، تیم انتهای جدولی نفت و گاز پس از یک هفته استراحت، میزبان نیروی زمینی سبزوار خواهد بود. نفت و گاز تنها تیم بدون برد لیگ برتر است و در مقابل نیروی زمینی که نیمی از دیدارهای فصل خود را با پیروزی پشت سر گذاشته، کار دشواری پیشرو دارد.
سپاهان نوین اصفهان نیز این هفته در خانه از فرازبام خائیز دهدشت پذیرایی میکند؛ دیداری میان دو تیم میانه جدولی که تنها یک امتیاز اختلاف دارند و همین موضوع حساسیت این مسابقه را دوچندان کرده است.
در ادامه دیدارهای هفته نهم، روز یکشنبه ۳۰ آذر هپکو اراک در خانه از مس کرمان صدرنشین پذیرایی میکند. مس کرمان میتواند با کسب امتیاز از این مسابقه و با توجه به استراحت استقلال کازرون، فاصله خود را با این تیم در جدول افزایش دهد.
همچنین دیدار تیمهای سنگ آهن بافق و فولاد مبارکه سپاهان که قرار بود فردا (شنبه) برگزار شود، به دلیل شرایط آب و هوایی وضعیت راههای کشور یک روز به تعویق افتاده است و روز یکشنبه برگزار خواهد شد.
برنامه کامل دیدارهای هفته نهم لیگ برتر هندبال مردان به شرح زیر است:
شنبه ۲۹ آذرماه – ساعت ۱۴:۰۰
پرواز هوانیروز – سایپا تهران
نفت و گاز گچساران – نیروی زمینی سبزوار
شنبه ۲۹ آذرماه – ساعت ۱۶:۰۰
سپاهان نوین اصفهان – فرازبام خائیز دهدشت
یکشنبه ۳۰ آذرماه – ساعت ۱۵:۰۰
هپکو اراک – مس کرمان
یکشنبه ۳۰ آذرماه – ساعت ۱۶:۰۰
سنگ آهن بافق - سپاهان اصفهان