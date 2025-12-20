به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ جشنواره وزنه‌برداری نونهالان دختر استان خوزستان با حضور ۵۰ ورزشکار و در قالب ۵ تیم از شهرستان‌های اروندکنار، مسجدسلیمان، اهواز، دزفول و اندیمشک در اهواز برگزار شد.

در این جشنواره شرکت کنندگان در حرکت یکضرب و دوضرب با یکدیگر رقابت کردند.

در پایان اروندکنار با ۱۶ شرکت‌کننده و با کسب ۸۰۰ امتیاز عنوان قهرمانی را از آن خود کرد، مسجدسلیمان با ۱۴ وزنه‌بردار و ۷۰۰ امتیاز مقام دوم را کسب کرد و اهواز با ۶ شرکت‌کننده و با کسب ۳۰۰ امتیاز بر سکوی سوم ایستاد.