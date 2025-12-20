پخش زنده
داوران بخش مسابقه نماهنگ، ویدئو کست و موشنگرافیک دومین جشنواره ملی فیلم ایثار تبریز با حکم دبیر این جشنواره معرفی و منصوب شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمد کرماللهی دبیر دومین جشنواره ملی فیلم ایثار امروز در احکامی جداگانه بهزاد عبدی، سید میثم حسینی و حمید حسینزاده را به عنوان اعضای گروه داوری بخش مسابقه نماهنگ، ویدئو کست و موشنگرافیک این جشنواره منصوب کرد.
بهزاد عبدی آهنگساز سینما، تئاتر و تلویزیون و دارنده ۲ سیمرغ بلورین بهترین آهنگسازی فیلم از جشنواره فیلم فجر است و تاکنون جوایز متعددی در حوزه موسیقی کسب کرده است.
وی ساخت موسیقی متن بیش از ۴۰ سریال و فیلم سینمایی را در کارنامه هنری خود دارد که از جمله مهمترین آنها میتوان به سریالهای «مختارنامه» و «از یاد رفتهها» و فیلمهای سینمایی «علفزار»، «سرهنگ ثریا»، «آبادان ۱۱۶۰» و «سرو زیر آب» اشاره کرد. همچنین اپرای «عاشورا» از آثار شاخص و پرآوازه این هنرمند به شمار میآید.
سید میثم حسینی نیز کارگردان، تهیهکننده، بازیگر، فیلمبردار و فیلمنامهنویس است که به همراه حسین صفارزادگان کارگردانی فیلم سینمایی «ببعی قهرمان» را بر عهده داشته است. انیمیشن «ببعی قهرمان» به عنوان یکی از پرفروشترین پویانماییهای سینمای ایران شناخته میشود.
حمید حسینزاده دیگر عضو هیئت داوران این بخش، فارغالتحصیل کارشناسی رشته هنرهای نمایشی و دوره فیلمسازی انجمن سینمای جوانان ایران است و سابقه نویسندگی، مجری طرح و تهیهکنندگی بیش از ۱۳ اثر انیمیشن حرفهای با بیش از سه هزار دقیقه تولید را در کارنامه هنری خود دارد.
دومین جشنواره ملی فیلم ایثار با شعار «ایران، سرای امید»، در چهار بخش رقابتی، مسابقه ویژه و مسابقه فیلمنامهنویسی، به همت معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران و با مشارکت استانداری آذربایجان شرقی و شهرداری تبریز، از ۱۰ تا ۱۳ دیماه سال جاری در شهر تبریز برگزار میشود.