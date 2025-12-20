پخش زنده
کشاورزان شهر قهدریجان ۸.۵ تن محصول پیاز خود را در قالب زکات مستحبی بین مددجویان کمیته امداد شهرستان فلاورجان توزیع کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان فلاورجان گفت: کشاورزان نیکاندیش این شهر با اختصاص بخشی از محصول خود به عنوان زکات مستحبی، بار دیگر همراهی عملی خود را با نیازمندان و مددجویان کمیته امداد به نمایش گذاشتند.
اکبر میر محمدصادقی، ارزش این میزان زکات مستحبی را بیش از ۱۷۰ میلیون تومان بیان کرد و افزود: این اقدام نشاندهنده نقش موثر کشاورزان در ترویج فرهنگ زکات و مسوولیتپذیری اجتماعی است.
وی گفت: زکات دریافتی خیران در حوزههای اساسی از جمله تامین مسکن، درمان، ایجاد اشتغال و بهبود معیشت خانوارهای تحت حمایت و نیازمندان هزینه میشود و نقش مهمی در توانمندسازی این گروه از جامعه هدف دارد.
همزمان با آغاز فصل سرما، ۴۷ دستگاه بخاری با مشارکت خیران نیکاندیش به خانوادههای تحت حمایت کمیته امداد شهرستان فلاورجان اهدا شد.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان فلاورجان گفت: در اقدامی خیرخواهانه با هدف تامین لوازم ضروری زندگی خانوادههای تحت حمایت در شهرستان فلاورجان ۴۷ دستگاه بخاری با مشارکت خیران نیکاندیش به ارزش ۱۷۰ میلیون تومان را بین خانوادههای نیازمند توزیع شد.