معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، گفت: طرح پزشک خانواده با پوشش بیش از ۵۰۰ هزار نفری، در شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر اردبیل اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سعید صادقیه اهری اظهار کرد: طرح پزشک خانواده با هدف رسیدگی به ارجاعات اولیه بیماری انجام می‌شود تا بیماران بدون معاینه و تشخیص پزشک عمومی به متخصصان مراجعه نکنند.

وی استان اردبیل را یکی از استان‌های بزرگ مجری این طرح در کشور دانست و افزود: در بیش از ۵۴۴ هزار نفر در استان اردبیل تحت پوشش برنامه پزشک خانواده هستند و این طرح در شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت در حال اجرا است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی نظارت خوبی برای اجرای این طرح دارد، تصریح کرد: طرح پزشک خانواده در مناطق روستایی و عشایری نیز اجرا می‌شود که تلاش می‌کنیم تا با دستور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به جد این طرح را در اردبیل پیگیری کنیم.

صادقیه اهری با بیان اینکه قدمت طرح پزشک خانواده به بیش از ۲ دهه قبل بر می‌گردد، گفت: طرح پزشک خانواده در بستر روستایی از سال ۸۴ در استان اردبیل نیز همزمان با سراسر کشور کلید خورده و هم اکنون با پوشش ۵۴۴ هزار و ۳۱۳ نفر از ساکنان مناطق روستایی، عشایری و شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر شاهد اجرای آن هستیم.

وی از پوشش ۷۰ درصدی روستاییان و عشایر در این طرح خبر داد و خاطرنشان کرد: برای ۳۷۵ هزار نفر از ساکنان روستایی اردبیل دفترچه بیمه سلامت صادر شده که با مراجعه به پزشک خانواده تشخیص‌های اولیه انجام می‌شود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از مشارکت ۱۳۵ پزشک، ۱۰۵ نفر کارشناس مامایی، ۵۰۰ نفر بهور و بیش از ۵۰ دندانپزشک و کارشناسان بهداشت محیط و سلامت روان در اجرای این طرح خبر داد و اضافه کرد: در ۴۵۳ خانه بهداشت، ۱۰۵ پایگاه سلامت و ۸۵ مرکز خدمات جامع سلامت طرح پزشک خانواده اجرایی می‌شود.

صادقیه اهری بیان کرد: پزشک خانواده در ایران در قالب نظام ارجاع اجرایی و پیگیری می‌شود و در استان اردبیل نیز با طرح بیمه‌های درمانی مبتنی بر پزشک خانواده، برای جمعیت تحت پوشش این طرح را اجرا می‌کنیم.