مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه از حضور سه صنعتگر برجسته این استان در نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی استان گلستان خبر داد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه گفت: سه هنرمند منتخب استان در رشته‌های چرم، گلیم‌بافی و دوخت البسه محلی در نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی استان گلستان شرکت کرده‌اند.

داریوش فرمانی افزود: نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی با حضور هنرمندان از سراسر کشور به‌منظور معرفی ظرفیت‌های هنری، تبادل تجربیات بین فعالان این حوزه و توسعه بازار فروش محصولات صنایع‌دستی برگزار می‌شود و حضور هنرمندان کرمانشاهی در این رویداد، فرصتی برای ترویج هنر اصیل این دیار در سطح ملی است.

وی گفت: این حضور فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌های هنرمندان کرمانشاه در رشته‌های چرم‌دوزی، گلیم‌بافی و البسه محلی است.

فرمانی با اشاره به جایگاه ویژه کرمانشاه در تولید و تنوع رشته‌های صنایع‌دستی تصریح کرد: کرمانشاه با بیش از ۷۰ رشته فعال صنایع‌دستی، از استان‌های شاخص کشور در این حوزه است و حمایت از حضور هنرمندان در چنین نمایشگاه‌هایی در دستور کار اداره‌کل قرار دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه در پایان گفت: با مشارکت در این نمایشگاه‌ها، ضمن معرفی آثار هنرمندان توانمند کرمانشاهی، زمینه‌های گسترش بازار فروش و توسعه صادرات صنایع‌دستی استان نیز فراهم می‌شود.