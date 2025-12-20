پخش زنده
براساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، با عبور سامانه بارشی از استان از امروز تا اواسط هفته، آسمان غالباً صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود و گاهی وزش باد و مهآلودگی در برخی مناطق محتمل است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ کارشناس هواشناسی استان گفت: روند کاهش محسوس دما تا اواسط هفته بین ۸ تا ۱۰ درجه سلسیوس پیشبینی میشود و یخبندان در اکثر مناطق استان، به ویژه مناطق سردسیر و ارتفاعات، محتمل است. با توجه به این شرایط، اداره کل هواشناسی استان مرکزی هشدار سطح نارنجی شماره ۱۰ را در خصوص کاهش محسوس دما و خطر یخبندان صادر کرده است.
رضا مرادی افزود: از اواخر وقت دوشنبه با عبور موج کمدامنه تراز میانی جو، افزایش ابر در اکثر مناطق استان مورد انتظار است که میتواند در برخی نقاط موجب بارش یا رگبار برف شود.
همچنین به دلیل افزایش پایداری جو و برودت هوا و وارونگی دما پتانسیل انباشت آلایندههای جوی از امروز تا روز سه شنبه افزایش خواهد یافت که میتواند موجب کاهش کیفیت هوا در مناطق صنعتی و پر تردد استان شود.