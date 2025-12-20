چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظرات دانشجویان ایران در استان فارس برای معرفی تیم‌های منتخب به مسابقات کشوری به ایستگاه پایانی رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛رئیس جهاد دانشگاهی فارس با بیان اینکه در این مرحله ۴ تیم مناظره کننده ردهبندی و به مرحله کشوری معرفی می‌شوند ، افزود: امسال ۷۰ تیم و ۳۰۰ دانشجو از بین دانشگاه‌های استان در این رقابت‌ها حضور داشتند.

اسماعیلی افزود: این رقابت‌ها از ۱۵ روز قبل در استان فارس آغاز و ۶۲ مسابقه در قالب مناظره‌های دانشجویی با حضور تیم‌های ۴ نفره برگزار و در مرحله نیمه نهایی ۴ تیم به فینال استانی معرفی شدند.

وی افزود: در این دوره از رقابت‌ها، ۲۵۶ گزاره در قالب ۸ دسته بندی موضوعی از جمله جنگ ۱۲ روزه، سیاست داخلی، سیاست خارجی، محیط زیست و جغرافیا، فرهنگی، اقتصادی، فناوری و دانشگاه و اجتماعی محور مناظرات دانشجویی قرار گرفت.

در دو مناظره پایانی که برای رده بندی تیم‌های منتخب برگزار شد، تیم‌های فاخته و آگورا و تیم‌های سَداد و جوانان آینده ساز باهم به مناظره پرداختند.

این دو مناظره با دوگزاره" تقابل ایران و رژیم صهیونیستی و واگذاری اختیارات اجرایی به استان‌ها و شورا‌های محلی، اعتماد میان دولت و شهروندان را افزایش می‌دهند ، برگزار شد.

تیم‌های منتخب مرحله استانی به رقابت‌های کشوری معرفی می‌شوند.