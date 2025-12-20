به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ احمد حقیقت پرست راننده قانون مدار کاشانی با حدنصاب ۵۵ سال، رانندگی بدون حادثه را از آن خود کرد.

سرهنگ مهدی پاکروان، رئیس پلیس راهور کاشان گفت: این راننده کاشانی علاوه بر رانندگی بدون سانحه تاکنون هیچ تخلفی ثبتی نداشته است.

وی با اشاره به نداشتن نمره منفی این شهروند کاشانی در ۵۵ سال رانندگی گفت: صبر، گذشت و توکل از مهمترین دلایل موفقیت این شهرند کاشانی بوده است.

حاج احمد حقیقت پرست در سال‌های ۵۰ و ۵۱ و ۵۴ به ترتیب گواهینامه پایه ۳ و ۲ و ۱ را گرفته و ۵۵ سال رانندگی ترانزیت و بیابان بدون سانحه و جریمه داشته است.