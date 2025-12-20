معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، از بهره برداری نیروگاه خورشیدی احداث‌شده به ظرفیت ۴۰۰ کیلووات طی هفته آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛داود دولتیاری با اشاره به انجام بازدید میدانی و بررسی‌های فنی این نیروگاه، گفت: نیروگاه ۴۰۰ کیلوواتی در سقف سوله شرکت رسا لوله در شهرستان ابهر پس از ارزیابی‌های تخصصی، از نظر فنی مورد تأیید قرار گرفته است

معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان افزود: هفته آینده دو کنتور پایش این نیروگاه توسط امور برق ابهر نصب خواهد شد تا نیروگاه رسماً وارد مدار بهره‌برداری شود.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، افزود: احداث نیروگاه‌های خورشیدی در واحد‌های صنعتی نقش مؤثری در مدیریت بار شبکه، کاهش ناترازی انرژی و افزایش پایداری تأمین برق دارد و شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان از اجرای چنین طرح‌هایی حمایت می‌کند.