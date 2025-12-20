به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کمیته امداد منطقه سه اصفهان گفت: این اقدام با هدف حمایت از اقشار نیازمند و با مشارکت خیران، مراکز نیکوکاری و گروه‌های جهادی صورت گرفته است.

علیرضا پیرالو با تاکید بر اهمیت حمایت از خانواده‌های محروم و نیازمند، افزود: توزیع این بسته‌ها با همکاری خیران، مراکز نیکوکاری و مشارکت فعال گروه‌های جهادی و مردمی محقق شده و تلاش شده است این کمک‌ها به‌صورت هدفمند به دست نیازمندان واقعی برسد.

وی ادامه داد: هر بسته معیشتی به ارزش حدود یک میلیون تومان شامل برنج، روغن، رب گوجه فرنگی، ماکارونی و سویا، به همراه میوه شب یلداست که با در نظر گرفتن نیاز‌های اصلی خانوار‌ها تهیه و توزیع شده است.