پخش زنده
امروز: -
هزار و ۲۰۰ بسته معیشتی ویژه شب یلدا بین مددجویان کمیته امداد منطقه سه اصفهان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کمیته امداد منطقه سه اصفهان گفت: این اقدام با هدف حمایت از اقشار نیازمند و با مشارکت خیران، مراکز نیکوکاری و گروههای جهادی صورت گرفته است.
علیرضا پیرالو با تاکید بر اهمیت حمایت از خانوادههای محروم و نیازمند، افزود: توزیع این بستهها با همکاری خیران، مراکز نیکوکاری و مشارکت فعال گروههای جهادی و مردمی محقق شده و تلاش شده است این کمکها بهصورت هدفمند به دست نیازمندان واقعی برسد.
وی ادامه داد: هر بسته معیشتی به ارزش حدود یک میلیون تومان شامل برنج، روغن، رب گوجه فرنگی، ماکارونی و سویا، به همراه میوه شب یلداست که با در نظر گرفتن نیازهای اصلی خانوارها تهیه و توزیع شده است.