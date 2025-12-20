به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ حشمت‌الله بستامی گفت: مأموران انتظامی ایست و بازرسی محور ایذه – لردگان طی ۴۸ ساعت گذشته، در پی رصد اطلاعاتی و بازرسی از خودرو‌های مشکوک، موفق به کشف اقلام قاچاق شدند.

وی افزود: در این عملیات از ۳ دستگاه خودرو باری و سواری، تعداد ۸۰۰۰ قلم کالای قاچاق کشف و ۳ نفر متهم در این رابطه دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان‌های ایذه و دزپارت ارزش ریالی این اقلام قاچاق را ۱۵ میلیارد ریال اعلام کرد و بیان کرد: پس از تشکیل پرونده، متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.