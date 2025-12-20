پخش زنده
با همکاری و همراهی کشاورزان، بیش از سه ماه کلیه موتورپمپ چاههای کشاورزی بهمنظور حفظ منابع آبی شهرستان از اول دی ماه خاموش می گردد
؛
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان جلسه «سازگاری با کمآبی» و «شورای حفاظت از منابع آب شهرستان» با هدف حفاظت و بهرهبرداری صحیح از منابع آبی، صیانت از ذخایر باقیمانده و تأمین آب در بخشهای کشاورزی، شرب و صنعت، به ریاست فرماندار و با حضور اعضای جلسه برگزار شد.
در این نشست موضوع مدیریت مصرف آب و اجرای خاموشی چاههای کشاورزی بهعنوان یکی از مهمترین برنامههای حفاظتی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس گزارش ارائهشده، با همکاری و همراهی کشاورزان، بیش از سه ماه کلیه موتورپمپ چاههای کشاورزی بهمنظور حفظ منابع آبی شهرستان از اول دی ماه خاموش می گردد و این اقدام نقش مؤثری در جلوگیری از افت سطح سفرههای زیرزمینی خواهد داشت.