با همکاری و همراهی کشاورزان، بیش از سه ماه کلیه موتورپمپ چاه‌های کشاورزی به‌منظور حفظ منابع آبی شهرستان از اول دی ماه خاموش می گردد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان جلسه «سازگاری با کم‌آبی» و «شورای حفاظت از منابع آب شهرستان» با هدف حفاظت و بهره‌برداری صحیح از منابع آبی، صیانت از ذخایر باقی‌مانده و تأمین آب در بخش‌های کشاورزی، شرب و صنعت، به ریاست فرماندار و با حضور اعضای جلسه برگزار شد.

در این نشست موضوع مدیریت مصرف آب و اجرای خاموشی چاه‌های کشاورزی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های حفاظتی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس گزارش ارائه‌شده، با همکاری و همراهی کشاورزان، بیش از سه ماه کلیه موتورپمپ چاه‌های کشاورزی به‌منظور حفظ منابع آبی شهرستان از اول دی ماه خاموش می گردد و این اقدام نقش مؤثری در جلوگیری از افت سطح سفره‌های زیرزمینی خواهد داشت.