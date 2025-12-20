پخش زنده
امروز: -
چهارمین کاروان سلامت جمعیت هلالاحمر شهرستان زارچ در راستای اجرای برنامه سالانه خدماترسانی به مناطق کمبرخوردار، در مسجد امام حسین (ع) روستای محمدآباد زارچ برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مسئول جمعیت هلال احمر شهرستان زارچ گفت: این کاروان با هدف ارتقای سطح سلامت عمومی و افزایش دسترسی عادلانه شهروندان به خدمات بهداشتی و درمانی اجرا شد و در مجموع ۱۰۷ نفر از اهالی این روستا و مناطق اطراف از خدمات متنوع سلامتمحور بهرهمند شدند.
آبافت افزود: در این طرح، خدماتی از جمله ویزیت پزشک عمومی و متخصص، تأمین دارو، خدمات روانشناسی، خدمات ویژه کودکان و برنامههای فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب بهصورت کاملاً رایگان ارائه شد.
وی ادامه داد: در مجموع ۱۳ گروه تخصصی متشکل از نیروهای متخصص و داوطلب در اجرای این برنامه مشارکت داشتند.
لازم به ذکر است کاروان سلامت شهرستان زارچ با همکاری مشترک مرکز بهداشت شهرستان و دهیاری و شورای روستای محمد آباد زارچ اجرا شد.