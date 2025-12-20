پخش زنده
مدیر عامل شرکت آب منطقهای فارس گفت: بارشهای بیسابقه در فارس، میانگین بارشها را نسبت به پارسال، ۱۷۶ درصد افزایش داد و حجم ذخیره آب در سدهای استان به ۹۰۰ میلیون متر مکعب رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ سیاوش بدری اعلام کرد: سد سلمان فارسی با ۳۷۱ میلیون متر مکعب، سد ملاصدرا ۱۲۲ میلیون متر مکعب، سد درودزن ۳۶۶ میلیون متر مکعب و سد تنگاب ۱۱.۵ میلیون متر مکعب ذخیره آب دارد.
بدری در ادامه با بیان اینکه حجم بارش برف در برخی مناطق نیز رکوردی جدید ثبت کرده است، گفت: حجم آب ذخیره شده در مخازن سدهای فارس به ۹۰۰ میلیون متر مکعب و حجم آب مفید این مخازن به ۴۱۸ میلیون متر مکعب رسیده است
مدیر عامل شرکت آب منطقهای فارس همچنین افزود: حجم ذخیره آب در سدهای فارس نسبت به قبل از بارشهای اخیر حدود ۹۰ میلیون متر مکعب افزایش یافته است و سد سلمان فارسی با حدود ۵۶ میلیون متر مکعب بیشترین ذخیره را در میان ۱۰ سد در حال بهرهبرداری داشته است.
وی ادامه داد: وجود ۸۲ حوضچه تغذیه مصنوعی و ظرفیت ذخیره بیش از ۳۰ میلیون متر مکعب، علاوه بر کنترل سیلاب و جلوگیری از خسارات ناشی از رواناب در پاییندست، زمینه نفوذ آب به سفرههای زیرزمینی را فراهم کرده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس با تأکید بر اهمیت مدیریت و حفاظت از منابع آب به عنوان ارزشمندترین عامل حیات و آبادانی، از همه شهروندان خواست فرهنگ صرفهجویی و استفاده مسئولانه از آب را رعایت کنند و تصریح کرد: افزایش بارشها به معنای پایان تنش آبی و خشکسالی نیست.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس با اشاره به رخداد بارشهای گسترده و ممتد در بازه زمانی ۲۴ تا ۲۸ آذر افزود: در پنج روز گذشته، تقریباً در همه شهرستانهای استان، به ویژه شهرستانهای جنوبی، شاهد بارندگی بودیم.