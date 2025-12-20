عملیات اجرایی ساخت سه فضای آموزشی جدید در شهرستان سیب و سوران و یک فضای آموزشی در منطقه تلنگ شهرستان قصرقند با هدف تقویت زیرساخت‌های تحصیلی و کاهش شکاف‌های آموزشی در مناطق کمتر برخوردار آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در جریان سفر حمیدرضا خان‌محمدی؛ معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور به استان سیستان و بلوچستان، عملیات ساخت چند طرح آموزشی آغاز شد.

آغاز عملیات اجرایی ساخت سه فضای آموزشی جدید در شهرستان سیب و سوران

این پروژه‌ها در چارچوب سیاست‌های دولت برای تحقق عدالت آموزشی و با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی و خیران مدرسه‌ساز تعریف شده و اجرای آنها می‌تواند نقش مؤثری در بهبود کیفیت آموزش در این شهرستان ایفا کند.

در همین راستا، عملیات ساخت یک باب مدرسه ۱۲ کلاسه در روستای کلوکان با زیربنای بیش‌از یک‌هزار و ۲۸۰ مترمربع و با مشارکت یکی از خیران بومی آغاز شده که زمینه دسترسی پایدارتر دانش‌آموزان منطقه به فضای آموزشی استاندارد را فراهم خواهد کرد.

پروژه دیگر شامل احداث مدرسه ۱۲ کلاسه به همراه سالن چندمنظوره در روستای پدگان است که علاوه بر پاسخ‌گویی به نیاز‌های آموزشی، امکان برگزاری فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی را نیز برای دانش‌آموزان و ساکنان منطقه مهیا می‌کند؛ این طرح نیز با مشارکت خیر بومی وارد مرحله اجرا شده است.

مدرسه ۹ کلاسه روستای کورناهوت با زیربنای حدود ۹۴۰ مترمربع و با همکاری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و اداره‌کل نوسازی مدارس استان در حال ساخت است و می‌تواند بخشی از کمبود فضای آموزشی این روستا را جبران کند.

رییس سازمان نوسازی مدارس کشور در حاشیه این برنامه‌ها با اشاره بر اینکه تمرکز اصلی این طرح‌ها بر مناطق کم‌برخوردار است، خاطرنشان کرد:استفاده از توان خیرین محلی و مشارکت مردم، یکی از مؤثرترین راهکار‌ها برای توزیع عادلانه امکانات آموزشی و ارتقای شاخص‌های توسعه در استان به شمار می‌رود.

وی افزود:هم‌افزایی میان دولت و مردم می‌تواند زمینه‌ساز تحولی ماندگار در حوزه آموزش باشد و روند توسعه فضا‌های آموزشی در سیستان و بلوچستان با جدیت ادامه خواهد یافت.

آغاز عملیات اجرایی مدرسه ۶ کلاسه دنسر

عملیات اجرایی مدرسه ۶ کلاسه دنسر در منطقه تلنگ شهرستان قصرقند با هدف ارتقای سرانه فضای آموزشی و پاسخ به نیاز تحصیلی دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار با حضور رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور آغاز شد.

این مدرسه با زیربنای ۵۲۰ مترمربع اجرا می‌شود و بخشی از برنامه‌های توسعه‌ای سیستان و بلوچستان برای بهبود زیرساخت‌های آموزشی در مناطق روستایی و کمتر برخوردار به شمار می‌رود.

حمید رضا خان محمدی در حاشیه این برنامه اظهار داشت:اجرای این پروژه در راستای سیاست‌های عدالت‌محور وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس کشور انجام می‌شود و هدف آن ایجاد شرایط مناسب‌تر برای تحصیل دانش‌آموزان، کاهش کمبود فضا‌های آموزشی و ارتقای کیفیت محیط‌های یادگیری است.

وی با اشاره بر اهمیت توزیع متوازن امکانات آموزشی در استان بیان کرد:این منطقه به دلیل پراکندگی جغرافیایی و شرایط خاص برخی مناطق، نیازمند توجه ویژه در حوزه فضا‌های آموزشی است و پروژه‌هایی از این دست می‌تواند نقش مؤثری در کاهش فاصله آموزشی میان مناطق مختلف ایفا کند.

ایشان بیان کرد:مشارکت دستگاه‌های ملی، همراهی مسوولان محلی و نقش‌آفرینی خیران مدرسه‌ساز، از عوامل مهم در پیشبرد پروژه‌های آموزشی است و این هم‌افزایی زمینه تسریع در اجرای طرح‌ها را فراهم می‌کند.

مدیر کل نوسازی مدارس استان نیز حضور رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در شهرستان قصرقند را نشان‌دهنده توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌های آموزشی جنوب استان دانست و افزود:این بازدید‌ها و پیگیری‌ها می‌تواند به برنامه‌ریزی دقیق‌تر و تأمین منابع لازم برای پروژه‌های آموزشی آینده کمک کند.

وی خاطرنشان کرد:با بهره‌برداری از مدرسه ۶ کلاسه دنسر تلنگ، بخشی از کمبود فضای آموزشی منطقه برطرف خواهد شد و امکان کاهش تراکم کلاس‌ها و فراهم شدن محیطی ایمن و استاندارد برای دانش‌آموزان این منطقه فراهم می‌شود.