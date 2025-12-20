به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس کشور در این مراسم گفت: دفاع مقدس ١٢ روزه‌ای که امسال در کشور رقم خورد برگ زرین دیگری در تاریخ ایران اسلامی است.

سردار عباس بایرامی افزود: رژیم غاصب صهیونیستی با حمایت تمام قد آمریکای جنایتکار جنگ ١٢ روزه را به کشور ما تحمیل کردند ولی در محاسبات غلط خود فکر می‌کردند با ترور سرداران و دانشمندان ما کار کشور تمام است، اما تدابیر مقام معظم رهبری، توان نیرو‌های مسلح و بصیرت ملت بزرگ ایران نقشه شوم آنان را نقش بر آب کرد.

وی خاطرنشان کرد: ایران اسلامی امروز به درختی تناور تبدیل شده و نیرو‌های مسلح ما با هر تحرک علیه کشور قاطعانه و پشیمان کننده برخورد خواهند کرد.

در ادامه این مراسم حاضران با نوحه سرایی و سینه زنی یادوخاطره شهدای طالم سه‌شنبه را گرامی داشتند.