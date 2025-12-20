خیران تامین کننده ۵۸ درصد اعتبارات حوزه مدرسه‌سازی استان بوشهر

مدیرکل نوسازی مدارس استان بوشهر با اشاره به مشارکت بالای خیران در حوزه مدرسه‌سازی و تجهیز مدارس، گفت: بر اساس آمار، خیران حقیقی و حقوقی ۵۸ درصد اعتبارات این حوزه را تامین می‌کنند.