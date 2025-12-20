بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ابراهیم احمدی در بازدید میدانی از طرحهای آموزشی شهرستانهای دشتی و تنگستان، با قدردانی از تلاشها و پیگیریهای نماینده مردم این دو شهرستان در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: امروز طرحهایی را بازدید کردیم که قرار است در بهمن امسال و مهر سال آینده به بهرهبرداری برسند.
وی با اشاره به نقش مؤثر نماینده دشتی و تنگستان در مجلس در تأمین اعتبارات مدرسهسازی، افزود: حمایتهای غلامحسین زارعی چه از محل اعتبارات در اختیار، چه در حوزه مسئولیتهای اجتماعی صنعت نفت، اعتبارات متوازن و سایر منابع، همواره کنار مجموعه نوسازی مدارس بوده و در حوزه مدرسهسازی و تجهیزات آموزشی همراهی ارزشمندی داشتهاند.
مدیرکل نوسازی مدارس استان بوشهر تصریح کرد: اگر امروز اعلام میکنیم که مدارس جدیدی ساخته و تحویل میشود و سرانه فضای آموزشی استان در حال افزایش است، به یقین نتیجه این حمایتهاست.
وی از جذب اعتبارات قابل توجه برای تجهیز مدارس خبر داد و گفت: در دو رویداد مهم، با پیگیریهای انجامشده، مبالغ قابل توجهی از مرکز برای خرید و توزیع تجهیزات جذب شد. همچنین نزدیک به ۱۷ میلیارد تومان اعتبار با طی فرآیندهای قانونی تأمین شده تا بر اساس اولویتها، تجهیزات مورد نیاز خریداری و در مدارس توزیع شود.
احمدی با قدردانی از مسئولان مناطق آموزشی دشتی و تنگستان، یادآور شد: همراهی مدیران مناطق آموزشی، چه در بازدیدهای میدانی و چه در فرآیند تأمین زمین و پیگیری مسائل اجرایی، نقش مهمی در پیشبرد فلسفه مدرسهسازی و تحقق اهداف ما دارد تا بتوانیم با همکاری یکدیگر، مدارس ایمنتری را به دانشآموزان استان تقدیم کنیم.
وی با تأکید بر نقش کلیدی خیران مدرسهساز گفت: بر اساس آخرین آمارها، ۵۸ درصد اعتبارات حوزه مدرسهسازی از محل مشارکت خیران حقیقی و حقوقى تأمین میشود. بخشی از این مشارکتها مربوط به خیران حقوقى از جمله صنعت نفت و اعتبارات مسئولیت اجتماعی است که در همین چارچوب، کمکهای مؤثری جذب شده است.
مدیرکل نوسازی مدارس استان بوشهر با قدردانی از همه خیران افزود: بسیاری از خیران حقیقی و حقوقى بدون دغدغه و فقط با نیت کمک به آینده فرزندان این استان، وارد میدان میشوند. علاقهمندان میتوانند با الگوهای
مشارکتی در شهرها و روستاها، در ساخت مدارس سهیم شوند و مدارس به نام خیران نامگذاری خواهد شد.