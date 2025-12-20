معاون فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از وفور عرضه میوه‌های یلدایی و تعادل بازار این اقلام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرتضی معتمد با اشاره به اینکه هیچ‌گونه کمبودی در تأمین میوه و سایر اقلام پرمصرف شب یلدا وجود ندارد گفت:«در آستانه شب یلدا، کسبه، اتحادیه‌ها و تولیدکنندگان به‌صورت طبیعی عرضه انار، هندوانه و دیگر میوه‌های فصلی را افزایش داده‌اند که نقش مؤثری در تنظیم بازار و تعادل قیمت‌ها داشته است.»

وی افزود: هرچند سازمان تعاون روستایی طرح مصوب مستقلی برای توزیع میوه شب یلدا ندارد و برنامه‌های رسمی بطور عمده به میوه شب عید مربوط می‌شود، اما شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی باغبانی در سطح ملی و استانی حجم عرضه محصولات خود را به مناسبت این آیین افزایش داده‌اند.

معاون فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با تأکید بر جایگاه روستابازار‌ها گفت: «این بازار‌ها با عرضه مستقیم و بدون واسطه محصولات کشاورزی، حلقه اتصال تولیدکننده و مصرف‌کننده بوده و نقش مهمی در عرضه میوه‌های یلدایی با قیمت متعادل ایفا می‌کنند.»

به گفته معتمد، بر اساس آخرین رصد‌ها و گزارش‌های دریافتی، هم اکنون هیچ‌گونه کمبودی در بازار میوه‌های ویژه شب یلدا مشاهده نمی‌شود و سازمان تعاون روستایی در صورت بروز هرگونه کمبود احتمالی، آمادگی کامل برای مداخله و تنظیم بازار را دارد.

وی همچنین به برنامه‌های تنظیم بازار سایر اقلام مرتبط با یلدا از جمله آجیل و خشکبار اشاره کرد و گفت: «کمیته نرخ‌گذاری سازمان میادین میوه و تره‌بار نرخ‌نامه ویژه شب یلدا را صادر کرده است تا قیمت‌ها در بازار کنترل شود.»

معاون فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی با اشاره به ذخیره‌سازی کافی سیب‌زمینی و پیاز افزود: «در این زمینه نیز هیچ کمبودی وجود ندارد و در صورت نوسان قیمتی، ورود مستقیم سازمان در دستور کار قرار خواهد گرفت.»

معتمد در پایان با تأکید بر هماهنگی کامل میان دستگاه‌های مسئول گفت: «تمامی تمهیدات لازم برای تأمین و تنظیم بازار شب یلدا اتخاذ شده و مردم می‌توانند مایحتاج خود را از میادین و روستابازار‌ها با اطمینان و قیمت متعادل تهیه کنند.»