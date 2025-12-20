به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر دبستان شهدای کمدره گفت:دانش آموز ان این مدرسه با حفظ فرهنگ و رسوم گذشتگان و پوشیدن با لباس های سنتی و سفره های یلدایی به توصیف این آیین چند هزار ساله پرداختند .

راحله جعفرزاده افزود : دانش آموزان دراین جشن یک غزل حافظ را به صورت جمع خوانی اجرا نمودندکه نفش موثری در ایجاد همبستگی بین دانش آموزان، خانواده و اولیای دبستان داشت.

وی هدف از برگزاری این جشن یلدایی را علاوه بر پاسداشت آداب و رسوم گذشتگان و انتقال آن به نسل‌های جدید، نقش مؤثری در ایجاد نشاط اجتماعی و تقویت همبستگی میان مردم بیان کرد.