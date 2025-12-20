به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران رینگ داخلی و رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی این بورس در روز شنبه ۲۹ آذر میزبان چند عرضه از محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی خواهند بود.

از مهم‌ترین عرضه‌های امروز در رینگ داخلی بورس انرژی به لحاظ حجم می‌توان به برنامه عرضه ۱۵ هزار تن سی‌او شرکت پالایش نفت امام خمینی، ۴ هزار تن زغال‌سنگ شرکت زغال‌سنگ پرورده طبس، ۲ هزار تن زغال‌سنگ شرکت کانی کربن طبس و هزار و ۵۰۰ تن بنزین شرکت پتروشیمی ایلام اشاره کرد.

همچنین از مهم‌ترین محصولاتی که امروز در رینگ داخلی بورس انرژی عرضه خواهد شد نیز می‌توان به برنامه عرضه ۱۵ هزار تن سی‌اس‌او شرکت پالایش نفت امام خمینی و ۵ هزار تن نفتا شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم اشاره داشت.