تصادف دو دستگاه خودروی پراید و پژو۴۰۵ در محور تربت جام به روستای بزد شش مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول اورژانس تربت جام گفت: در پی دریافت اولین تماس مردمی با مرکز ارتباطات و هدایت عملیات اورژانس ۱۱۵ تربت‌ جام، مبنی بر وقوع تصادف دو دستگاه خودروی سواری پراید و پژو ۴۰۵، بلافاصله پس از انجام تریاژ تلفنی، تیم‌ های عملیاتی اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

علی لطفی افزود: این حادثه در جاده تربت‌ جام به روستای بزد و در شرایط برفی و لغزنده رخ داد که عملیات امدادرسانی توسط آمبولانس‌ های اورژانس ۱۱۵ پایگاه‌ های دو و سه شهری تربت‌جام انجام شد.

وی ادامه داد: این تصادف ۶ نفر مصدوم بر جای گذاشت که ۴ نفر از مصدومان نیازمند به درمان، پس از دریافت خدمات فوریت‌ های پزشکی در صحنه و انجام اقدامات درمانی اولیه و تثبیت وضعیت عمومی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان سجادیه تربت‌ جام منتقل شدند.

اورژانس ۱۱۵ از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی نامساعد و لغزندگی معابر، سرعت مطمئنه را رعایت کنند.