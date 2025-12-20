پخش زنده
رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای آسیای شرقی، استرالیا و نیوزلند در دیدار با معاون امور بینالملل وزارت آموزش عالی مالزی گفت: هماکنون ۵۷۰ دانشجوی ایرانی در مالزی در حال تحصیل هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در دیدار توکل پور با داتین نورآزاه، معاون امور بینالملل وزارت آموزش عالی مالزی، در کوالالامپور، موضوعات کلیدی به منظور تقویت دیپلماسی علمی میان جمهوری اسلامی ایران و مالزی بررسی شد. در این دیدار رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای آسیای شرقی، استرالیا و نیوزلند با بیان اینکه بر اساس آخرین آمار، هماکنون ۵۷۰ دانشجوی ایرانی در مالزی در حال تحصیل هستند، پیشنهاداتی را در خصوص ایجاد بورسیههای جدید بیندولتی در رشتههای اولویتدار، نحوه ارزیابی دانشگاههای مالزی در ایران و همچنین لزوم برقراری ارتباط مؤثر میان دو کشور ارائه داد.
از دیگر موضوعات مطرح شده در این دیدار میتوان به توسعه تفاهمنامههای همکاری جدید، پیگیری وضع دانشجویان ایرانی در مالزی و همچنین رفع موانع موجود برای تأیید دانشگاههای معتبر علوم پزشکی ایران در مالزی اشاره کرد.
گفتنی است؛ این نشست با حضور ابراهیم سعیدی، رایزن اول دیپلماسی سفارت ایران و مونا لیسا، مدیر میز ایران در وزارت آموزش عالی مالزی انجام شد.