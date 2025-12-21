با وجود بارندگی‌های اخیر ، آمارها نشان می دهد میزان بارش‌های امسال در استان سمنان همچنان نسبت به میانگین بلند مدت ۶۱ درصد کمتر است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، احسانی مدیرعامل آب منطقه ای سمنان با بیان اینکه بر اساس ایستگاه‌های باران سنجی وزارت نیرو، بارندگی‌های چهار روز اخیر در استان سمنان ۸.۱ میلیمتر بوده است. گفت : با این میزان بارش و مجموع ۸ دهم میلیمتر بارش ماه‌های قبل، بارش تجمیعی در این استان از ابتدای سال آبی جاری تا کنون به ۸.۹ رسیده ولی هنوز فاصله بسیار زیادی با تراز بارش نرمال دارد.

وی افزود : بر این اساس استان سمنان با کاهش ۶۱ درصدی میزان بارش‌های تجمیعی از ابتدای سال آبی جاری تا بامداد ۲۸ آذرماه نسبت به مدت مشابه در بلند مدت، در رتبه پنجم استان‌های کم بارش کشور به نسبت میانگین بارش‌های بلندمدت قرار گرفته است.