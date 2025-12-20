به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید محمد آقامیری از پایان نوسازی ۶۵ یونیت پله برقی پل‌های عابر پیاده در پایتخت خبر داد و افزود: نوسازی ۷۲ یونیت نیز در دستور اجرا قرار دارد که از این تعداد ۵۱ یونیت تا پایان امسال در پل‌های عابر پیاده نصب خواهد شد.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به جزئیات اقدامات صورت گرفته در این زمینه، گفت: در منطقه ۲ برای پل بزرگراه شهید چمران- جلال آل احمد چهار یونیت و میدان صنعت ابتدای بلوار فرحزادی چهار یونیت، در منطقه ۴ برای پل چهارراه تهرانپارس پنج یونیت، سیدخندان ۶ یونیت، چهارراه سبز چهار یونیت و بزرگراه‌های شهید سلیمانی- شهید باقری چهار یونیت نصب شده است.

وی همچنین تصریح کرد: برای پل دروازه دولت در منطقه ۶ تعداد پنج یونیت، میدان امام حسین در منطقه ۷ تعداد ۶ یونیت و در منطقه ۹ نیز برای هریک از پل‌های خیابان آزادی- استاد معین و خیابان آزادی- دانشگاه شریف ۶ یونیت نوسازی شد.

آقامیری با اشاره به نصب ۶ یونیت برای پل خیابان آزادی- بهبودی و چهار یونیت برای بزرگراه شهید نواب صفوی- امام خمینی در منطقه ۱۰، یادآور شد: در پل ایروانی در منطقه ۱۱ تعداد چهار یونیت، پل خاقانی- باباطاهر در منطقه ۱۳ تعداد چهار یونیت، پل ۲۰ متری افسریه در منطقه ۱۵ تعداد چهار یونیت، پل سمندر- خزانه در منطقه ۱۶ تعداد چهار یونیت و میدان ۹ دی در منطقه ۱۷ تعداد چهار یونیت نصب شده است.

وی با اعلام اینکه ۳۲ یونیت در پل‌های ۶ منطقه پایتخت در حال نصب است، گفت: در پل بزرگراه شهید چمران- بلوار مدیریت در منطقه ۲ تعداد ۶ یونیت، در منطقه ۷ بزرگراه شهید صیاد شیرازی- خیابان گوهری چهار یونیت و پل بوعلی ۲ یونیت، خیابان آزادی- جیحون در منطقه ۱۰ تعداد چهار یونیت، بزرگراه شهید محلاتی- بسیج در منطقه ۱۴ تعداد دو یونیت و در منطقه ۱۶ برای پل جوانمرد قصاب- دستواره چهار یونیت و پل تختی ۶ یونیت نصب می‌شود.

آقامیری از سرویس‌دهی ۱۲ آسانسور برای ۶ پل خبر داد و افزود: چهار آسانسور برای ۲ پل نیز در دست نوسازی است. آسانسور پل‌های بوعلی در منطقه ۷، گلشنی و کریمی در منطقه ۲۰ و پارک ساعی در منطقه ۶ نیز امسال نوسازی شده و در حال خدمت رسانی به مردم است.

وی ادامه داد: آسانسور پل‌های قزل قلعه در منطقه ۶ و رحیمی در منطقه ۱۴ در حال نوسازی و پل فروزانفر و والفجر در حال خدمت رسانی است.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه اگر پل میدان کتاب جمع‌آوری نشود، در فهرست نوسازی قرار خواهد گرفت، گفت: با نوسازی آسانسور والفجر تمام آسانسور‌های معابر عمومی شهر تهران نوسازی شده است.