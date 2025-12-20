رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی در شمال استان خوزستان به منظور پیگیری هدفمند مسائل و مشکلات صادرکنندگان ایجاد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد سلطان‌کاظمی گفت: پایانه صادراتی در اختیار گمرک قرار داده شده تا اداره گمرک شهرستان دزفول بتواند فعال‌تر از گذشته عمل کند و محصولاتی که از این منطقه به سمت گمرک آستارا و سپس به روسیه ارسال می‌شوند، در خود شهرستان اظهار و پلمب شوند.

وی با اشاره به جایگاه نخست این استان در تولید محصولات کشاورزی کشور افزود: خوزستان با تولید بیش از ۱۷ میلیون تن محصول و سهم ۱۴ درصدی از کل تولیدات کشاورزی ایران، نقش محوری در امنیت غذایی و صادرات غیرنفتی دارد.

سلطان کاظمی بیان کرد: حدود ۲ و نیم میلیون تن از این میزان مربوط به محصولات سبزی و صیفی است که اغلب در شمال استان خوزستان تولید می‌شود.

وی افزود: این ظرفیت بزرگ، فرصت بسیار مناسبی برای توسعه صادرات و افزایش درآمد کشاورزان منطقه است.

صادرات افزون بر یک میلیارد دلار محصولات کشاورزی خوزستان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به عملکرد صادراتی استان در سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۳ افزون بر یک میلیارد و ۱۴۸ میلیون دلار صادرات محصولات کشاورزی از استان خوزستان انجام شده که این رقم، شاخص مهمی از نظر کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی استان به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: این موضوع در نشستی که به همت پاپی زاده نماینده شهرستان دزفول در مجلس برگزار شد مورد بررسی قرار گرفت و در این نشست، صادرکنندگان محصولات کشاورزی مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان اظهارکرد: صادرات به عنوان یک شریان حیاتی برای توسعه بخش کشاورزی به‌ویژه در حوزه محصولات سبزی و صیفی که فسادپذیر هستند، اهمیت بسیار بالایی دارد.

وی افزود: هر اندازه بتوانیم صادرات محصولات کشاورزی را افزایش دهیم، به طور قطع تاثیر مستقیمی بر الگوی کشت، سودآوری کشاورزان و پایداری تولید خواهد داشت.

سلطان کاظمی گفت: برای رسیدن به الگوی کشت مطلوب، لازم است میزان صادرات، کیفیت صادرات و پایداری آن در بخش کشاورزی به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: موارد و مشکلات دیگری نیز در نشست امروز مطرح شد که امیدواریم با حضور هیئت دولت در استان بتوانیم مجوز‌های لازم برای روان‌سازی هرچه بیشتر روند صادرات را اخذ کنیم تا مسیر توسعه بخش کشاورزی خوزستان هموارتر شود.