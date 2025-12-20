به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام باباخانی رئیس سازمان هیأت و تشکل‌های دینی کشور با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری دربارۀ لزوم پژوهش در حوزه مداحی و هیأت، گفت: از چند سال قبل اندیشکده هیأت در موضوع پژوهش، فعالیت‌هایی را آغاز کرده است، اما به منظور اهتمام بیشتر و لبیک به تاکید مقام معظم رهبری، این سازمان فراخوانی دربارۀ موارد تاکید رهبری در روز‌های آینده منتشر و پایان‌نامه‌های دانشجویان در این حوزه را جمع آوری خواهد کرد.

حجت الاسلام باباخانی افزود: در این راستا، سامانه‌ای هم طراحی شده است، تا پژوهش‌ها ثبت شود و محققان بدانند که در این حوزه چه اقداماتی انجام شده و چه خلاء‌هایی وجود دارد تا اندیشکده هیأت به کمک شبکه‌های این عرصه دنبال رفع ضعف‌ها باشد.

وی ادامه داد: در دو سال اخیر سازمان هیأت و تشکل‌های دینی همایش‌هایی برگزار کرده و استادان حوزه و دانشگاه دارای جایگاه علمی و پژوهشی، صد‌ها مقاله ارائه کرده‌اند، اما ما به یک نهضت تحقیق و پژوهش در این باره نیازمندیم و مقدمات آن را فراهم کرده‌ایم تا در حوزه هیأت به طرح کلان دست یابیم.

رئیس سازمان هیأت و تشکل‌های دینی کشور با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم بکارگیری ادبیات مقاومت توسط مداحان، گفت: در جنگ ۱۲ روزه هیأت‌های مذهبی نشان دادند که چقدر در این حوزه چابک هستند و تولیدات فاخر ارائه کردند، به طوری که ۸۰ نوحه متناسب با شرایط برای تقویت مقاومت در ایام این جنگ تولید شد و مرکز نوحه سازمان هیأت به صورت ویژه از کانون‌های نوحه که در عرصه مباحث معارفی و مرتبط با مقاومت تولیداتی داشتند و دارند حمایت می‌کند. همفکری‌هایی بویژه در تولید محتوا و محتوا‌های ناب شکل گرفته است و سازمان تبلیغات اسلامی از یکسال قبل در حوزه مقاومت تولیدات جدی داشته است.

حجت الاسلام باباخانی افزود: باید توجه داشت موضوع مقاومت تک‌ساحتی و صرفاً در حوزه جهاد نیست، بلکه باید همیشه جریان داشته باشد و در حوزه‌های پیشرفت، علمی، صنعت و زندگی مورد توجه قرار گیرد و با اشاراتی که رهبری بیان می‌کنند و با نگاهی که ایشان داشته‌اند جریان هیأت باید از فضای تدافعی به تهاجمی حرکت و فضای مقاومت و پایمردی را تقویت نماید، اگر چه مرکز نوحه و پژوهش سازمان در تولید محتوا فعالیت‌های بسیاری داشته‌اند، اما هنوز تا رسیدن به نتیجه مطلوب فاصله بسیار است.

وی تصریح کرد: تاکیدات مقام معظم رهبری در بحث پژوهش و اهتمام به ادبیات مقاومت به منزله این نیست که در این حوزه کمکاری شده و یا ضعف‌هایی داریم بلکه رهبری در ابتدای سخنرانی در این دیدار، نقاط قوت را بیان کردند و فرمودند که اقدامات خوبی صورت گرفته است، اما ما با نقطه مطلوب فاصله داریم، از این‌رو جریان مداحی با توجه به ظرفیت ها، ضرورت دارد در این میدان فعالانه‌تر و جدی‌تر ورود داشته باشد.

گفتنی است؛ در دیدار سالانه مداحان با رهبر انقلاب در سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، ایشان بر نکات راهبردی و تعیین‌کننده‌ای تأکید کردند. رهبری در این دیدار بر ضرورت پژوهش و بررسی عمیق و آسیب‌شناسی در مداحی تاکید کردند و مدّاحی را از پایگاه‌های «ادبیّات مقاومت» برشمردند.

تبدیل هیأت به کانون پایبندی به ارزش‌های انقلاب، بیان نقاط ضعف دشمن در دفاع از ردّ شبهه افکنی ها، تبدیل مدّاحی به ابزاری مؤثّر و مهمّ برای ترویج مفاهیم دینی و مسائل انقلابی از دیگر نکات مهمی بود که مقام معظم رهبری در این دیدار بیان کردند.