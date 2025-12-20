به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به بارندگی‌های اخیر و پیامد‌های آن، پایداری محور‌های ارتباطی را یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت استان دانست و گفت: تأمین ایمنی تردد، تداوم خدمات‌رسانی و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از انسداد مسیر‌ها از محور‌های اصلی سیاستگذاری است چرا که حتی ناپایداری کوتاه‌مدت جوی می‌تواند جریان حمل و نقل کالا و مسافر را مختل کند و به همین دلیل، توجه به تاب‌آوری شبکه راه‌ها ضروری است.

منصور بیجار افزود: مدیریت سیستان و بلوچستان با همکاری دستگاه‌های اجرایی و راهداری، برنامه‌های ویژه‌ای برای پایش مسیر‌ها و بازگشایی سریع راه‌های فرعی و روستایی اجرا کرده و این اقدامات در مواقع بحران، نقشی کلیدی در کاهش خسارت و بهبود شرایط زندگی مردم دارد.

استاندار سیستان و بلوچستان تاکید کرد: این رویه، تجربه میدانی بارش‌های اخیر را به یک فرصت برای ارتقای استاندارد‌های ایمنی و تاب‌آوری زیرساخت‌ها تبدیل کرده است.

بیجار تصریح کرد: اولویت مدیریت سیستان و بلوچستان، همزمانی ارتقای زیرساخت‌ها و آمادگی عملیاتی در برابر رخداد‌های طبیعی است.