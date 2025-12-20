پخش زنده
مدیر امور اجتماعی اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان زنجان گفت: کالابرگ دهکهای ۴ تا ۷ درآمدی از امروز ۲۹ آذر واریز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛مدیر امور اجتماعی اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان زنجان از شارژ حساب کالابرگ الکترونیک دهکهای چهارم تا هفتم از امروز شنبه ۲۹ آذرماه خبر داد و اعلام کرد مرحله پنجم کالابرگ که از پانزدهم آذر آغاز شد، برای دهکهای ۱ تا ۳ حمایتی تحت پوشش کمیته امداد مبلغ ۶۲۰ هزار تومان اعتبار خرید واریز شد و در دور دوم برای دهکهای ۱ تا ۳ در آمدی نیز همین مبلغ اختصاص داده شد.
اجاقلو افزود: در این دوره یعنی دور سوم مرحله پنجم به ازای هر نفر از مشمولان ۳۵۰ هزار تومان اعتبار خرید کالاهای اساسی برای دهکهای ۴ تا ۷ درآمدی اختصاص داده شده است.
وی ادامه داد :این اعتبار بهصورت الکترونیکی به حساب سرپرستان خانوار استان زنجان واریز شده که میتوانند برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی به بیش از ۳ هزار ترمینال موجود درفروشگاه متصل به طرح مراجعه کنند.