مدیرعامل بورس تهران با تأکید بر نقش شفافیت و اعتماد در توسعه بازار سرمایه گفت: ارتقای مستمر اعتماد و گسترش سازوکارهای شفاف، شرط حرکت اقتصاد ایران به سوی توسعه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمود گودرزی در آیین نواختن زنگ معاملات بورس با اشاره به اهمیت اعتماد در بازار سرمایه اظهار کرد: در بازار سرمایه، آنچه اهمیت بالایی دارد، طراحی سازوکارهایی است که بتواند اعتماد را بهصورت پیوسته و مستمر ارتقا دهد و این ارتقای اعتماد در جامعه سهامداری، همراه با توسعه نرمافزاری و ابزاری بازار سرمایه، میتواند چشمانداز امیدبخشی را پیش روی اقتصاد ایران عزیز قرار دهد.
مدیر عامل بورس تهران در ادامه بیان کرد: آنچه ما در بازار سرمایه بهصورت اساسی دنبال میکنیم، شفافیت است.
وی افزود: ما معتقدیم اقتصاد کشور زمانی گامبهگام به سمت توسعه حرکت میکند که شاهد حضور بنگاههای بزرگ اقتصادی در تابلوی بورس تهران یا سایر بورسها باشیم، چرا که شفافیت و پاسخگویی در بازار سرمایه انتخاب نیست بلکه ضرورت است.