مدیر مرکز مدیریت راههای فارس از مهگرفتگی در دو مسیر جاده ای در استان خبر داد و گفت: تردد در جادههای فارس بدون مشکل برقرار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ امین بنایی گفت: بر اساس دادههای دریافتی از سامانههای هوشمند جادهای و گزارش همکاران راهداری مستقر د جاده ها، آخرین وضعیت جوی بارش باران جاده مرودشت گزارش شده است.
او گفت: همچنین شاهد بارش برف در جاده منتهی به گردنه لایرز در شهرستان نی ریز هستیم.
بنایی از مه گرفتگی درجاد ه های منتهی جاده کازرون به دشت ارژن ( محور جدید ) _ پاسارگاد خبر داد.
او بیان کرد: آزادراه شاهچراغ محدوده سه راهی قلات به کامفیروز مسیر باز و تردد روان بدون یخزدگی برقرار است.
بنایی گفت: همچنین آزادراه شیراز به اصفهان حد فاصل کامفیروز تا خسرو شیرین (محدوده تنگ براق) باز و تردد بدون مشکل برقرار است.
مدیر مرکز مدیریت راههای فارس با اشاره به شرایط لغزنده سطح جادهها از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه، از سفرهای غیرضروری در جاده های مرتفع و برفگیر خودداری کرده و تجهیزات زمستانی بهویژه زنجیر چرخ بههمراه داشته باشند.