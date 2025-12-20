به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، شب یلدا بلندترین شب سال شبی به قدمت یک تمدن و جشنی هفت هزار ساله ایرانی است که در این شب آداب و رسوم خاصی در خانواده‌های ایرانی اجرا می شود این آداب و رسوم در شهرستان کبودراهنگ نیز باقدمتی دیرین انجام می‌شود.

شب یلدا یا همان چله شبی برای صله رحم؛ شاد بودن که کوچکترین‌ها به منزل بزرگتر‌ها می‌روند و شاهنامه خوانی می کنند فال حافظ می‌گیرند و از قصه‌ها و پند‌های بزرگتر‌ها استفاده می کنند بچه‌ها هم بازی‌های بومی و محلی انجام می دهند و شبی برای مرور خاطره هاست

در بلندترین شب سال از میهمانان با تنقلات و میوه‌های دست رنج خود که از فصل تابستان ذخیره سازی شده مانند گردو و مویز و کشمش و بادام و کدو و میو‌هایی مثل هندوانه و انار و سیب و پرتقال پذیرایی می کنند.

یلدا بهانه‌ای برای دورهم بودن و استفاده از تجربیات بزرگترهاست و شبی برای دوری از فضای مجازی است.

جشن شب یلدا جشنی است که از هفت هزار سال پیش تاکنون در میان ایرانیان با آداب و رسوم زیبای خود برگزار می‌شود