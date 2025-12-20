سه فناوری جدید و بومی‌سازی شده از جمله دوربین نجات هوشمند به تجهیزات آتش نشانی مشهد، اضافه شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد، در حاشیه برگزاری سیزدهمین نمایشگاه تخصصی مدیریت شهری، خدمات شهری، حمل و نقل و ترافیک شهری در تشریح دستاوردهای فناورانه از جمله یک پهپاد آتش نشان گفت: این پهپاد قابلیت پرواز عمودی تا ارتفاع ۱۰۰ متری و حرکت افقی تا ۵۰ متر را دارد و می‌تواند یک شلنگ آتش‌نشانی ۱.۵ اینچی را حمل کند.

حمید رضا کافی‌نیا مزایای این پهپاد را شامل قابلیت پاشش موثر آتش تا ۱۵ متر، کاربری ویژه در شهرک‌های صنعتی و اطفاء حریق نما‌های ساختمانی دانست و افزود: این فناوری مزیت قابل توجهی نسبت به نردبان‌های بالابر دارد، زیرا محدودیت‌های زیرساختی خیابان‌ها را ندارد و هزینه‌ی آن نیز پایین‌تر است.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی مشهد، از توسعه دوربین نجات در چاه به عنوان دومین فناوری جدید خبر داد و گفت: این دستگاه که جهت عملیات در چاه‌های عمیق مورد استفاده قرار می‌گیرد، مجهز به چهار دوربین، پروژکتور LED و سنسور چهارگانه تشخیص گاز است که اطلاعات محیطی را به صورت زنده برای فرمانده عملیات ارسال می‌کند.

کافی نیا همچنین قابلیت مکالمه دوطرفه از طریق بلندگو و میکروفون را از ویژگی‌های مهم این دستگاه برشمرد که ایمنی آتش‌نشان را حین ورود به چاه‌های تا عمق ۱۰۰ متر افزایش می‌دهد.

کیت پایش سلامت لحظه‌ای آتش‌نشان

به گفته این مقام مسئول سومین دستاورد، کیت سلامت آتش‌نشان است که بر روی مچ نیرو‌ها بسته شده و وضعیت حیاتی آنها شامل ضربان قلب و سطح اکسیژن خون را به صورت آنلاین و لحظه‌ای برای فرمانده عملیات در شعاع ۸ کیلومتری (در فضای باز) مخابره می‌کند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی مشهد، گفت: این کیت برای یک تیم ۱۰ نفره تهیه شده و پس از بررسی نتایج عملیاتی، ارتقاء قابلیت‌های آن در دستور کار قرار خواهد گرفت.

سامانه پیشگیرانه PIP در دست توسعه

کافی‌نیا در پایان به کار بر روی سامانه PIP اشاره کرد و گفت: امیدواریم این سامانه تا پایان سال به خروجی برسد. این سامانه با داشتن اطلاعات فنی ساختمان‌ها، به صورت پیشگیرانه، محل دقیق استقرار خودرو‌های امدادی، نحوه جک‌گذاری، مسیر ورود و پروتکل‌های نجات را بر روی تبلت فرمانده ترسیم می‌کند تا در زمان وقوع حریق، عملیات با سرعت و دقت بیشتری انجام پذیرد.