شبکه ورزش سیما با پخش زنده دیدارهای جذاب فوتبال میان تیمهای منچسترسیتی ـ وستهم، تاتنهام ـ لیورپول و رئال مادرید ـ سویا، رقابتهای مهم فوتبال اروپا را بهصورت مستقیم روی آنتن میبرد و علاقهمندان این رشته را همراهی میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش برای هواداران فوتبال تدارک ویژهای دیده و قرار است امشب ۲۹ آذر دو بازی مطرح از هفته هفدهم لیگ برتر انگلیس را بهصورت زنده پخش کند.
شبکه ورزش برنامه خود را از ساعت ۱۸:۳۰ با پخش جدال منچسترسیتی و وستهم آغاز میکند؛ دیداری که در ادامه رقابتهای حساس لیگ جزیره برای هوادارانش از اهمیت ویژهای برخودار است.
پس از پایان نخستین مسابقه، علاقهمندان فوتبال لیگ برتر انگلیس میتوانند از ساعت ۲۱ تماشاگر تقابل تاتنهام و لیورپول باشند. این دو دیدار به ترتیت با گزارشگری محمد سیانکی و نیما تاجیک روی آنتن شبکه ورزش پخش خواهد شد.
این دو مسابقه بهصورت مستقیم و با پوشش ویژه در شبکه ورزش پخش میشود و انتظار میرود شب پربینندهای برای طرفداران لیگ برتر انگلیس رقم بخورد.
پخش زنده فوتبال رئال مادرید و سویا
شبکه ورزش امشب از ساعت ۲۳:۳۰، دیدار بین دو تیم سویا و رئال مادرید را در قالب برنامه لذت فوتبال و به صورت مستقیم پخش خواهد کرد.
شبکه ورزش در دیداری از هفته هفدهم لالیگا ۲۶ ـ ۲۰۲۵، امشب شنبه ۲۹ آذر از ساعت ۲۳:۳۰، جدال بین تیمهای رئال مادرید و سویا را در قالب برنامه لذت فوتبال با گزارشگری مجید عابدی و به صورت زنده پخش خواهد کرد.
رئال مادرید در ۱۳ بازی اخیر مقابل سویا با ۱۱ برد و دو تساوی شکست ناپذیر بوده است.
رئال مادرید با ۳۹ امتیاز در رتبه دوم لالیگا است و سویا در جایگاه نهم حضور دارد.